Russia, Cremlino: "Ucraina dietro uccisione Tatarsky" (Di lunedì 3 aprile 2023) Mosca, 3 apr. (Adnkronos) - ''Il regime di Kiev sostiene il terrorismo'' ed ''è molto probabilmente dietro l'assassinio di Fomin'', il blogger militare russo Vladlen Tatarsky ucciso in un attentato a San Pietroburgo. Così in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "La Russia sta affrontando il regime di Kiev. Questo è il regime che sostiene le azioni terroristiche, questo è il regime che sta dietro l'omicidio di Darya Dugina, questo è il regime che è molto probabilmente dietro l'assassinio di Fomin, dietro l'attacco terroristico a San Pietroburgo , dietro le uccisioni di persone da molti anni, a partire dal 2014, motivo per cui è in corso un'operazione militare speciale", ha detto Peskov.

