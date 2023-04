Russia: confessa la ragazza dell'attentato a Tatarsky (Di lunedì 3 aprile 2023) - A San Pietroburgo ha confessato la donna che ha consegnato al blogger russo Vladlen Tatarski la statuetta con l'esplosivo che l'ha ucciso in un bar. Mosca accusa Kiev di essere dietro l'attentato Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 aprile 2023) - A San Pietroburgo hato la donna che ha consegnato al blogger russo Vladlen Tatarski la statuetta con l'esplosivo che l'ha ucciso in un bar. Mosca accusa Kiev di essere dietro l'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mbanzi : RT @giorgioventre: Il favoloso mondo delle investigazioni criminali in Russia. L’attentatrice viene presa tranquilla a casa sua dopo avere… - giorgioventre : Il favoloso mondo delle investigazioni criminali in Russia. L’attentatrice viene presa tranquilla a casa sua dopo a… - tax_tweet : RT @giannicipriani7: #DaryaTrepova arrestata per l'assassinio di #VladenTatarsky confessa mentre la riprendono in un video pubblicato dal m… - agenzia_nova : La Russia accusa l’Ucraina per l’assassinio di Tatarskij, confessa la principale sospettata - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Bomba San Pietroburgo, donna confessa ma per marito 'è stata incastrata' #sanpietroburgo #mosca #attentato #3aprile h… -