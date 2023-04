Russia, attentato a Tatarsky: chi è la donna arrestata (Di lunedì 3 aprile 2023) A poche ore dall’attentato che in Russia ha ucciso il blogger nazionalista, ma critico verso il Cremlino, Vladlen Tatarsky, le forze di sicurezza hanno arrestato una ventenne di San Pietroburgo. Il nome della donna è Darya Trepova; ha 26 anni. La polizia sospetta che si tratti della ragazza che ha consegnato a Tatarsky la statuetta imbottita di tritolo che ha causato l’esplosione letale in un bar caffè di San Pietroburgo il 2 aprile. Sul sito del ministero degli Interni della Russia è apparso un video dell’interrogatorio dell’arrestata. Da sin., Vladlen Tatarsky e Darya Trepova, la 26enne accusata dell’attentato al blogger nazionalista russo. Foto Ansa/EpaLa presunta attentatrice La giovane ammette di aver consegnato una statuetta ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 3 aprile 2023) A poche ore dall’che inha ucciso il blogger nazionalista, ma critico verso il Cremlino, Vladlen, le forze di sicurezza hanno arrestato una ventenne di San Pietroburgo. Il nome dellaè Darya Trepova; ha 26 anni. La polizia sospetta che si tratti della ragazza che ha consegnato ala statuetta imbottita di tritolo che ha causato l’esplosione letale in un bar caffè di San Pietroburgo il 2 aprile. Sul sito del ministero degli Interni dellaè apparso un video dell’interrogatorio dell’. Da sin., Vladlene Darya Trepova, la 26enne accusata dell’al blogger nazionalista russo. Foto Ansa/EpaLa presunta attentatrice La giovane ammette di aver consegnato una statuetta ...

