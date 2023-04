Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VendutoCorrotto : RT @gigipodda: 'Dagli accertamenti è risultato che la signora, in condizioni di estrema indigenza, aveva rubato pane e il necessario per sf… - leftsnoopy : RT @gigipodda: 'Dagli accertamenti è risultato che la signora, in condizioni di estrema indigenza, aveva rubato pane e il necessario per sf… - nieddupierpaolo : RT @gigipodda: 'Dagli accertamenti è risultato che la signora, in condizioni di estrema indigenza, aveva rubato pane e il necessario per sf… - gigipodda : 'Dagli accertamenti è risultato che la signora, in condizioni di estrema indigenza, aveva rubato pane e il necessar… - nicomar2610 : RT @MilanFo60352769: Si passa una sera sgodazzando duro pensando ai cuginastri. In tempi di carestia si ruba il tozzo di pane anche ad un b… -

Dagli accertamenti è risultato che la signora, in condizioni di estrema indigenza, aveva rubato pane e il necessario per sfamarsi: i militari hanno così deciso di pagarle la spesa per evitare la denuncia.

Ruba pane, insalata e frutta: i carabinieri le pagano la spesa Today.it

A Penne, in provincia di Pescara, una 63enne è stata sorpresa mentre rubava cibo in un supermercato: i carabinieri, chiamati dal titolare, le hanno pagato la spesa. La donna aveva tentato di rubare generi alimentari.