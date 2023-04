Roulette russa al Palazzo di Vetro Il commento dell’amb Stefanini

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 aprile 2023) No, non era un pesce d’Aprile. La presidenzadel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è uno scherzo di cattivo gusto e durerà un mese intero. La presidenza è a rotazione mensile e questo mese è il turno di Mosca. Così funziona – o non funziona – l’Onu, che rimane lo specchio imperfetto dell’imperfetta comunità internazionale. Non resta che accettarlo, e non solo per incallimento diplomatico. Così è se vi pare. Ma sono altrettanto comprensibili le reazioni d’incredulità, non unicamente ucraine. Per il buon senso comune, la presidenzadel Consiglio di Sicurezza è un ossimoro. Per la prassi diplomatica, è ordinaria amministrazione. Per le Nazioni Unite, è la cartina di tornasole dell’incapacità di assolvere la funzione primaria per la quale sono state create: assicurare la stabilità mondiale. Ma non diamo la colpa all’Onu e ...