Romics 2023 | un weekend con Metronerd

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023) Anche quest’anno siamo stati al, la fiera del fumetto più conosciuta e importante di Roma. Quest’edizione è stata particolarmente rilevante dato che ricadeva il trentesimo anniversario dell’evento, è stato come sempre un fine settimana ricco di esperienze e vogliamo raccontarvene alcune. Parliamone!, il manifesto Il manifesto dell’edizione di aprile della fiera è senza dubbio uno dei miei preferiti di sempre. L’art è stata realizzata da Paolo Barbieri, artista conosciuto soprattutto per aver illustrato alcune delle opere più rilevanti della scrittrice fantasy Licia Troisi.La locandina è intitolata “L’Orchidea” ed è un incantevole omaggio al fantasy e al mondo della natura.Direttamente dal sito della fiera, ecco le parole dell’illustratore: “L’input per realizzare questa illustrazione aveva come tema ...