Roma-Wijnaldum e le dichiarazioni d’amore

Gini Wijnaldum e il suo futuro a Roma sono ancora tutto da scrivere, l'olandese ha due mesi per convincere la società. Il centrocampista a fine partita ha fatto le sue dichiarazioni d'amore ai giallorossi: «Qui mi sento bene». Contro la Sampdoria è stato protagonista con un gol e il rigore procurato, migliore in campo e gli 8 milioni di eventuale riscatto sarebbero davvero pochi per un giocatore delle sue qualità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

