Roma torna in A1: il Palazzetto e i progetti per il futuro (Di lunedì 3 aprile 2023) La Roma Volley Club torna in A1 dopo un anno di purgatorio. Lo fa nel migliore dei modi, portando a casa una Coppa Italia di A2 (senza subire sconfitte), chiudendo la stagione regolare al primo posto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) LaVolley Clubin A1 dopo un anno di purgatorio. Lo fa nel migliore dei modi, portando a casa una Coppa Italia di A2 (senza subire sconfitte), chiudendo la stagione regolare al primo posto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #NapoliMilan Luciano Spalletti torna a subire 4 gol in casa in una partita di Serie A dopo 14 anni: l'ultima volta… - vaticannews_it : A distanza di dieci anni #PapaFrancesco torna a celebrare la Messa in Coena Domini, il Giovedì Santo, nel carcere m… - TgrRai : ? Ieri su Roma chicchi di grandine come noci in centro. Torna la neve sui monti sardi, siccità al nord. #3aprile… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Roma torna in A1: il Palazzetto e i progetti per il futuro - Gazzetta_it : Roma torna in A1: il Palazzetto e i progetti per il futuro -