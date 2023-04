Roma-Sampdoria, Rocchi in tribuna all’Olimpico: incontro con Pinto sul caso Serra (Di lunedì 3 aprile 2023) Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, era presente in tribuna all’Olimpico per assistere a Roma-Sampdoria. Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre a osservare la prestazione in campo di Irrati e di tutta la squadra arbitrale, Rocchi ha anche avuto un incontro informale con Tiago Pinto e altri membri della dirigenza giallorossa per parlare di quanto accaduto con Serra a Cremona. La Roma ha così avuto modo di esternare il proprio malcontento per quanto accaduto, sottolineando la gravità del comportamento di Serra nonostante il mancato ricorso da parte dei giallorossi. Rocchi avrebbe difeso l’operato del direttore di gara, sottolineando anche come la ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca, era presente inper assistere a. Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre a osservare la prestazione in campo di Irrati e di tutta la squadra arbitrale,ha anche avuto uninformale con Tiagoe altri membri della dirigenza giallorossa per parlare di quanto accaduto cona Cremona. Laha così avuto modo di esternare il proprio malcontento per quanto accaduto, sottolineando la gravità del comportamento dinonostante il mancato ricorso da parte dei giallorossi.avrebbe difeso l’operato del direttore di gara, sottolineando anche come la ...

