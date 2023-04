Roma-Sampdoria 3-0, Bologna-Udinese 3-0 (Di lunedì 3 aprile 2023) Un colpo di testa di Wijnaldum, un rigore di Dybala e un gran destro di El Shaarawy nel recupero permettono alla Roma di battere la Samp e di conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions: aggancio all`Inter a quota 50 per i giallorossi, che nel corso del match hanno creato tante occasioni. Restano penultimi i blucerchiati, per quasi tutta la ripresa in dieci per il doppio giallo a Murillo.28a giornata Cremonese-Atalanta 1-3, Inter-Fiorentina 0-1, Juventus-Verona 1-0, Bologna-Udinese 3-0, Monza-Lazio 0-2, Spezia-Salernitana 1-1, Roma-Sampdoria 3-0, ore 20:45 Napoli-Milan, lunedì 3 aprile ore 18:30 Empoli-Lecce, ore 20:45 Sassuolo-TorinoClassifica: Napoli 71, Lazio 55, Inter, Roma 50, Milan, Atalanta 48, Juventus (-15) 44, Fiorentina, Bologna 40, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 3 aprile 2023) Un colpo di testa di Wijnaldum, un rigore di Dybala e un gran destro di El Shaarawy nel recupero permettono alladi battere la Samp e di conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions: aggancio all`Inter a quota 50 per i giallorossi, che nel corso del match hanno creato tante occasioni. Restano penultimi i blucerchiati, per quasi tutta la ripresa in dieci per il doppio giallo a Murillo.28a giornata Cremonese-Atalanta 1-3, Inter-Fiorentina 0-1, Juventus-Verona 1-0,3-0, Monza-Lazio 0-2, Spezia-Salernitana 1-1,3-0, ore 20:45 Napoli-Milan, lunedì 3 aprile ore 18:30 Empoli-Lecce, ore 20:45 Sassuolo-TorinoClassifica: Napoli 71, Lazio 55, Inter,50, Milan, Atalanta 48, Juventus (-15) 44, Fiorentina,40, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - ASRomaEN : The wait is finally over! ?? ?? Sampdoria ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 18:00 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - CB_Ignoranza : La Roma sul campo ha battuto la Sampdoria 3-0, ma fuori la scena se l’è presa tutta José Mourinho, per aver zittito… - Lopez92Paul : RT @LAROMA24: ???Il 'demanio' #Matic ??Il 'Gini tonic' di #Wijnaldum ?La 'mano' di #Llorente ??Pagelle di #RomaSampdoria ?? - Lopez92Paul : RT @LAROMA24: ??? #RomaSampdoria, #Pellegrini: 'Siamo arrabbiati, dobbiamo vincere. Do tutto me stesso per questa maglia, spero di tornare a… -