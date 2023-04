Roma, regalo di nozze finisce nella griglia di ventilazione: la Polizia lo recupera (Di lunedì 3 aprile 2023) Aveva perso il bracciale che le aveva regalato il marito nel giorno delle nozze. Il monile le era caduto in una griglia di ventilazione e la donna aveva deciso di chiedere aiuto alla Polizia. Anche in questa occasione i poliziotti non si sono tirati indietro e si sono adoperati per recuperare l’oggetto, riuscendo nell’intento e restituendo il bracciale alla proprietaria. La donna ha chiesto aiuto alla Polizia È successo nella mattinata di ieri, domenica 2 aprile. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Sicurezza, stavano svolgendo un servizio straordinario di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati, nel transitare in via Lanciani, a Roma, sono stati avvicinati da una donna, la quale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Aveva perso il bracciale che le aveva regalato il marito nel giorno delle. Il monile le era caduto in unadie la donna aveva deciso di chiedere aiuto alla. Anche in questa occasione i poliziotti non si sono tirati indietro e si sono adoperati perre l’oggetto, riuscendo nell’intento e restituendo il bracciale alla proprietaria. La donna ha chiesto aiuto allaÈ successomattinata di ieri, domenica 2 aprile. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Sicurezza, stavano svolgendo un servizio straordinario di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati, nel transitare in via Lanciani, a, sono stati avvicinati da una donna, la quale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, regalo di nozze finisce nella griglia di ventilazione: la Polizia lo recupera - liidsss : RT @spiacanarina: Regalo biglietto in Tevere per Lazio-Juve causa annullamento ritorno a Roma. Mi state tutti sul cazzo, basta - AleMariotti1992 : RT @spiacanarina: Regalo biglietto in Tevere per Lazio-Juve causa annullamento ritorno a Roma. Mi state tutti sul cazzo, basta - spiacanarina : Regalo biglietto in Tevere per Lazio-Juve causa annullamento ritorno a Roma. Mi state tutti sul cazzo, basta - ArrisoPabulo : @Lollobast No... altrimenti la Roma politica l'avremmo ribaltata fisicamente da tempo...se lui la facesse saltare i… -