Roma, Mourinho sorprende tutti: annuncio enigmatico sul futuro! (Di lunedì 3 aprile 2023) La vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria ha riportato la Roma tra le prime quattro della graduatoria. Il tris firmato Wijnaldum- Dybala–El Sharaawy riporta la gioia dei tre punti all'ambiente giallorosso dopo due k.o. pesanti contro Sassuolo e Lazio. Il mese di aprile è però solo all'inizio: a partire da sabato Dybala e compagni sono attesi da un tour de force che partirà dall'"Olimpico" di Torino alla sfida casalinga contro il Milan di sabato 29. In mezzo a questi impegni risalta la doppia sfida di Europa League contro il Feyenoord. Un calendario impegnativo, a cui la Roma si appresta con alcune pedine ritrovate e una nuova fiducia per il futuro. Roma, Mourinho in conferenza: "Del mio futuro parlo solo a casa"

