Roma, incendio in una scuola: studenti dell’elementari evacuati (Di lunedì 3 aprile 2023) L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco e alla compagnia dei Carabinieri è scattato oggi, martedì 3 aprile, alle 17: un incendio è divampato in un locale caldaia adiacente alla struttura che ospita la scuola elementare dell’istituto comprensivo Fiabiola, in via Napoleone Paraboni, nel quartiere di Trastevere a Roma. Paura per i piccoli studenti della scuola che sono stati evacuati Tanta la paura per i piccoli studenti che nel pomeriggio di oggi, come succede ormai in tutti i plessi scolastici, erano impegnati in corsi pomeridiani. Non appena il fumo ha iniziato a farsi strada nei locali, il personale scolastico non ha perso tempo, ha prontamente portato i bambini presenti, ed erano una decina, fuori dalla struttura e sono stati allertati i soccorsi, che non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco e alla compagnia dei Carabinieri è scattato oggi, martedì 3 aprile, alle 17: unè divampato in un locale caldaia adiacente alla struttura che ospita laelementare dell’istituto comprensivo Fiabiola, in via Napoleone Paraboni, nel quartiere di Trastevere a. Paura per i piccolidellache sono statiTanta la paura per i piccoliche nel pomeriggio di oggi, come succede ormai in tutti i plessi scolastici, erano impegnati in corsi pomeridiani. Non appena il fumo ha iniziato a farsi strada nei locali, il personale scolastico non ha perso tempo, ha prontamente portato i bambini presenti, ed erano una decina, fuori dalla struttura e sono stati allertati i soccorsi, che non ...

