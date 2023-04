Roma | incendia rifiuti vicino scuola | arrestato 37enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 aprile 2023) È stato sorpreso mentre stava dando fuoco ain prossimità dell’ingresso dell’istituto tecnico Collatino, l’IIS Giorgio Wolf, in viale Palmiro Togliatti ae in orario di inizio delle lezioni scolastiche. Ilsi sarebbe reso autore di più di un incendio e tutti in prossimità dell’istituto scolastico. Per fortuna, proprio in quel momento si sono trovati a passare in zona gli uomini della Polizia Locale, del V gruppo Casilino, che hanno visto quanto stava succedendo, hanno dato l’allarme alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco e si sono precipitati a bloccare l’uomo. Di fronte agli agenti della Locale, ilha impugnato un bastone La paura è stata tanta per il plesso scolastico, visto che il fuoco favorito dal vento si è propagato velocemente raggiungendo anche alcuni alberi. Grazie ...