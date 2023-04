Roma-Dybala, incontro con l'agente per eliminare la clausola: la situazione (Di lunedì 3 aprile 2023) Paulo Dybala ha convinto tutti, e ora la Roma vorrebbe tenerselo stretto. Ieri era presente allo stadio Olimpico il suo agente Antun. Una... Leggi su calciomercato (Di lunedì 3 aprile 2023) Pauloha convinto tutti, e ora lavorrebbe tenerselo stretto. Ieri era presente allo stadio Olimpico il suoAntun. Una...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? L'agente di #Dybala è a Roma C'è da sistemare il nodo clausola Avete letto? #AsRoma #Roma #SerieA… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, Paulo #Dybala da record: solo 3 giocatori come lui - activetyper : RT @LAROMA24: ??#RomaSampdoria: settima stagione da almeno 10 gol e 5 assist per #Dybala in #SerieA. Come lui solo #Totti, Ibra e Di Natale… - silviyy71 : RT @DiMarzio: #SerieA | @OfficialASRoma, Paulo #Dybala da record: solo 3 giocatori come lui - sportli26181512 : Roma-Dybala, incontro con l'agente per eliminare la clausola: la situazione: Paulo Dybala ha convinto tutti, e ora… -