Roma, arrivano le scuse di Mourinho a Solbakken per il cambio ritardato. Il tecnico: "Sorry Ola" (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma-Sampdoria è stato anche un Mourinho-show. Prima il gesto alla curva di smettere con i cori offensivi contro Dejan Stankovic, poi anche un gesto a Solbakken di stare calmo, mentre l'attaccante norvegese chiedeva maggiori istruzioni sul ruolo da dover fare una volta entrato. Il tecnico portoghese preso dalle dinamiche del match aveva fatto un cenno al giocatore di rimanere calmo, ritardando poi il cambio. Il gesto ha fatto il giro del web. Nel dya after della vittoria contro la Sampdoria, Mourinho si è scusato pubblicamente con Solbakken con un posto direttamente sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@joseMourinho)

