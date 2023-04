Roma | approvato nuovo regolamento Tari

Leggi su italiasera

(Di lunedì 3 aprile 2023) La Giunta Capitolina hala delibera con ilper la disciplina della tassa sui rifiuti ()” al fine di adeguarla al modificato quadro normativo e proseguire nell’opera di semplificazione del rapporto tra cittadini e Amministrazione, rafforzando contestualmente la capacità di riscossione e di lotta alle forme di evasione fiscale. In particolare, si interviene sulle modalità di pagamento, inserendo la possibilità che dal 2024 il versamento possa avvenire in tre rate (con scadenza 30 aprile; 31 agosto e 30 novembre), anziché in due come oggi. Introdotta anche la possibilità per il contribuente di provvedere al versamento anche in un’unica soluzione annuale (entro il 30 aprile) attraverso un unico invio completo di avviso di pagamento e di tutti gli allegati e i modelli di pagamento ...