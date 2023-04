Roma | appicca il fuoco davanti a una scuola e poi minaccia i vigili con un bastone

(Di lunedì 3 aprile 2023) Hato una serie di roghi vicino a un istituto tecnico dimentre gli studenti andavano a. Poi hato gli agenti della polizia locale con undi legno. E’ finito in manette un 37enne brasiliano e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e incendio doloso. L’uomo con precedenti penali e irregolare sul territorio italiano sarà sottoposto a decreto di espulsione. Era mattina, orario d’ingresso aper i giovani di un vicino istituto tecnico, quando l’uomo ha iniziato adre una serie di roghi in un parco adiacente la struttura scolastica su Viale Palmiro Togliatti. Incendi che avevano sprigionato nell’aria una colonna di fumo nero. Proprio in quel momento, è passata sul posto una pattuglia del V Gruppo Casilino che ha ...

Proprio in quel momento, su viale Palmiro Togliatti, transitava una pattuglia del V Gruppo Casilino della Polizia di Roma Capitale, guidata dal Dottor Marco Giovagnorio : notando l'accaduto, ha ...

Roma, 3 aprile 2023 - Era mattina, orario d'ingresso a scuola per i giovani di un vicino istituto tecnico, quando un uomo, non curante del pericolo che arrecava, ha iniziato ad appiccare una serie di ...Ha appiccato una serie di roghi vicino a un istituto tecnico di Roma mentre gli studenti andavano a scuola. Poi ha minacciato gli agenti della polizia locale con un bastone di legno. E’ finito in ...