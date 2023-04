Rocco Schiavone torna su Rai1: la nuova stagione da mercoledì 5 aprile (Di lunedì 3 aprile 2023) La quinta stagione della serie televisiva Rocco Schiavone, diretta da Simone Spada, arriverà su Rai2 da mercoledì 5 aprile. La serie è una coproduzione tra Rai Fiction-Cross Productions e Beta Film Gmbh ed è stata presentata presso la sede Rai di viale Mazzini, alla presenza dell’attore romano, del regista, dei produttori e della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Il personaggio di Rocco Schiavone è stato creato dallo scrittore Antonio Manzini. Schiavone, vicequestore ad Aosta dopo un trasferimento da Roma per vicende turbolente che gli spettatori hanno conosciuto nelle precedenti stagioni), ha un passato complicato, legato agli amici d’infanzia che hanno avuto problemi con la giustizia. Nella nuova ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) La quintadella serie televisiva, diretta da Simone Spada, arriverà su Rai2 da. La serie è una coproduzione tra Rai Fiction-Cross Productions e Beta Film Gmbh ed è stata presentata presso la sede Rai di viale Mazzini, alla presenza dell’attore romano, del regista, dei produttori e della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Il personaggio diè stato creato dallo scrittore Antonio Manzini., vicequestore ad Aosta dopo un trasferimento da Roma per vicende turbolente che gli spettatori hanno conosciuto nelle precedenti stagioni), ha un passato complicato, legato agli amici d’infanzia che hanno avuto problemi con la giustizia. Nella...

