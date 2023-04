Rocco Schiavone 5, anticipazioni prima puntata: trama episodi mercoledì 5 aprile 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tutto pronto per il grande ritorno in prima serata di Rocco Schiavone. Da mercoledì 5 aprile Marco Giallini riparte con la quinta stagione di una delle fiction più amate dal pubblico televisivo. Il Vicequestore dai metodi rudi ma con uno spiccato senso di giustizia, per un personaggio complesso quanto controverso, rappresenta del resto il ruolo perfetto per l’attore. E adesso Giallini è pronto per questo nuovo capitolo della serie. Scopriamo pertanto tutte le anticipazioni in merito. Come è finita l’ultima stagione della fiction con Marco Giallini Ma dove eravamo rimasti? L’appuntamento di mercoledì 5 aprile alle 21.25 con Rocco Schiavone 5, nella prima di quattro serate da 100’, riprende il filo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Tutto pronto per il grande ritorno inserata di. DaMarco Giallini riparte con la quinta stagione di una delle fiction più amate dal pubblico televisivo. Il Vicequestore dai metodi rudi ma con uno spiccato senso di giustizia, per un personaggio complesso quanto controverso, rappresenta del resto il ruolo perfetto per l’attore. E adesso Giallini è pronto per questo nuovo capitolo della serie. Scopriamo pertanto tutte lein merito. Come è finita l’ultima stagione della fiction con Marco Giallini Ma dove eravamo rimasti? L’appuntamento dialle 21.25 con5, nelladi quattro serate da 100’, riprende il filo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Zero promozione per Rocco Schiavone. Il personaggio di Giallini si fa le canne, la cosa 'non piace alla destra'. De… - CorriereCitta : Rocco Schiavone 5, anticipazioni prima puntata: trama episodi mercoledì 5 aprile 2023 - putamen119 : @misspiaze_ Rocco Schiavone lo guardo a pranzo - putamen119 : @misspiaze_ Stamattina ho scoperto che domani giochiamo contro i ladri e che hanno girato la nuova stagione di Rocco Schiavone - misspiaze_ : È uscito in anteprima il nuovo episodio di Rocco Schiavone BUONGIORNO -