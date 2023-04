"Roberto Benigni? Da godere, una scena impensabile": Veltroni in estasi da Giletti (Di lunedì 3 aprile 2023) "Guardate chi c'è là dietro... Un giovanissimo Walter Veltroni che se la sta ridendo": Massimo Giletti lo ha detto all'ex segretario del Pd, suo ospite in studio a Non è l'Arena su La7, mostrando una vecchia foto di Roberto Benigni che prende in braccio Enrico Berlinguer. Nello scatto in bianco e nero, però, si vede sullo sfondo anche Veltroni. "Questa è un'immagine pop, una cosa mai vissuta, tu ti stavi godendo una scena che era impensabile", ha proseguito il conduttore. "Me la stavo godendo con preoccupazione... - ha raccontato allora l'ex sindaco di Roma -. Perché non è che Roberto sia un macho, però lui mi ha raccontato che quando decise improvvisamente di prenderlo ci mise tutta la forza per sollevarlo e che mancò poco che gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) "Guardate chi c'è là dietro... Un giovanissimo Walterche se la sta ridendo": Massimolo ha detto all'ex segretario del Pd, suo ospite in studio a Non è l'Arena su La7, mostrando una vecchia foto diche prende in braccio Enrico Berlinguer. Nello scatto in bianco e nero, però, si vede sullo sfondo anche. "Questa è un'immagine pop, una cosa mai vissuta, tu ti stavi godendo unache era", ha proseguito il conduttore. "Me la stavo godendo con preoccupazione... - ha raccontato allora l'ex sindaco di Roma -. Perché non è chesia un macho, però lui mi ha raccontato che quando decise improvvisamente di prenderlo ci mise tutta la forza per sollevarlo e che mancò poco che gli ...

