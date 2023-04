Rivoluzione nella vela d' epoca | sdoganate le barche in vetroresina stazza Ior

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Una verairrompe nel mondo dello yachting classico dopo la conferenza “È tempo di Ior” organizzata dall'Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con l'Associazione Italiana Vele d'. A partire dalla stagione 2023 non solo gli scafi costruiti in legno o metallo, ma anche le imbarcazioni progettate secondo la formula diIor realizzate in materiale composito non di serie, varate tra il 1970 e il 1984, potranno partecipare ai raduni di vele d'categoria Classic Ior. A questo proposito il Cim, Comitato Internazionale del Mediterraneo, ha emendato un apposito Regolamento. Attesa la partecipazione di nuovi scafi agli eventi stagionali, a cominciare dal Capraia e Arcipelago Sail Rally in programma dall'8 all'11 giugno 2023. Ior è ...