'Rivedere il regime del 41 - bis'. Per il Garante dei detenuti non garantisce la rieducazione

(Di lunedì 3 aprile 2023) - Presentato il rapporto annuale suldetentivo speciale dove si richiede dil'istituto del carcere duro: 'non rispetta i limiti indicati dalla Corte Costituzionale - spiega - e non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSInews : Settore ambulatoriale, numero dei medici da rivedere - Avviata in Ticino la consultazione relativa al messaggio sul… - GiovanniChiacc3 : tali segmenti demografici al regime. 2 RAPPORTO DANNI/RILEVANZA DEL CONFLITTO L’insorgere del secondo conflitto mo… - RedieRoss : @lauraboldrini @Anpinazionale 'Molti' ma non tutti, dovrebbe rivedere le basi della logica prima di argomentare. Ta… -

- Presentato il rapporto annuale suldetentivo speciale dove si richiede dil'istituto del carcere duro: 'non rispetta i limiti indicati dalla Corte Costituzionale - spiega - e non garantisce la finalità rieducativa della ......meglio per sopravvivere da sola assieme ai tre figli senza sapere se riuscirà mai ail ... inclusi molti artisti tra i più ricercati dal. Assieme ai loro famosi protetti occupano una ...... out Mazzocchi c'è Sambia Un po' di ritorni a pienoanche per i granata così come per molte ...che si è lasciato alle spalle l'infortunio la scelta è ampia In attacco dovremmo ancorail '...

Isw, l'omicidio del blogger rivela contrasti nel Cremlino La Prealpina

Presentato il rapporto annuale sul regime detentivo speciale dove si richiede di rivedere l'istituto del carcere duro: "non rispetta i limiti indicati dalla Corte Costituzionale - spiega - e non ...Il numero massimo di medici nel settore ambulatoriale potrebbe essere limitato, hanno spiegato giovedì, in una conferenza stampa a Bellinzona, il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento dell ...