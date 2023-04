Ritrovare il benessere psicologico nelle periferie italiane

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 3 aprile 2023) Quello che stiamo attraversando è un periodo che all’apparenza può sembrare felice, ma che in realtà cela una miriade di disagi che vivono le persone. Se la situazione prima del 2020 non era certamente rosea, dopo la pandemia i problemi psicologici sono cresciuti tra la popolazione italiana come nel resto del mondo. In tempi psicologici così difficili, a farne maggiormente le spese sono sempre quelle categorie di persone fragili o che vivono realtà economicamente difficili, come le fasce di popolazione residentidelle grandi città. Ai problemi tipici della società moderna, per queste persone si aggiungono anche complessità di carattere economico. Tra le categorie più colpite ci sono i ragazzi, ai quali l’ascensore sociale viene quasi sempre negato da una realtà che segna il destino della loro esistenza fin da adolescenti. Principali ...