RISULTATI | WWE WrestleMania 39 – Night 2

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 aprile 2023) La2 di39 presenta un main event di grande spessore, con Roman Reigns e Cody Rhodes che si contenderanno il titolo mondiale WWE Undisputed Universal Championship. Non perderti l’occasione di seguire la1 in diretta sul sito zonawrestling.net. Anche la2 di39 si terrà al SoFi Stadium di Los Angeles e sarà presentata da The Miz. Il momento più atteso dello spettacolo sarà il match tra Roman Reigns e Cody Rhodes, che vedrà in palio le due cinture mondiali del WWE Undisputed Universal Championship. Non da meno saranno i combattimenti per il titolo femminile di Raw, in cui Bianca Belair se la vedrà con Asuka, e per il titolo intercontinentale, che vedrà Gunther impegnato in un Triple Threat con Drew McIntyre e Sheamus. Tra gli altri match da seguire, ...