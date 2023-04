Rissa tra ultras al campo del Ceccano, violenta sassaiola tra le tifoserie: poliziotto ferito (Di lunedì 3 aprile 2023) Follia sui campi della periferia di Frosinone, dove i tifosi del Ceccano (la squadra locale) e i quelli del Roccasecca hanno dato vita una mega Rissa. Non solo insulti da una parte all’altra del campo di gioco, ma addirittura una fitta sassaiola piovuta su entrambi gli spalti, che ha finito per ferire diverse persone. Sono diversi gli ultras coinvolti negli scontri sul campo della squadra nel frusinate, con un bilancio di un poliziotto e un tifoso finiti in ospedale per le ferite riportate. La violenta sassaiola tra tifoserie al campo del Ceccano Doveva essere una partita tranquilla, che seppur valevole per la 25esima giornata del campionato di Promozione Laziale – Girone E, doveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Follia sui campi della periferia di Frosinone, dove i tifosi del(la squadra locale) e i quelli del Roccasecca hanno dato vita una mega. Non solo insulti da una parte all’altra deldi gioco, ma addirittura una fittapiovuta su entrambi gli spalti, che ha finito per ferire diverse persone. Sono diversi glicoinvolti negli scontri suldella squadra nel frusinate, con un bilancio di une un tifoso finiti in ospedale per le ferite riportate. LatraaldelDoveva essere una partita tranquilla, che seppur valevole per la 25esima giornata del campionato di Promozione Laziale – Girone E, doveva ...

