Rischiare la vita per un selfie estremo: l’ennesima follia social si chiama ”Planking Challenge” (Di lunedì 3 aprile 2023) Un roulette russa dove in ballo c’è la vita stessa: ci si sdraia sull’asfalto, di notte, e con i nervi a fior di pelle si attende che passino le auto proprio in corrispondenza del proprio corpo. Bisogna resistere, e non muoversi, finché l’automobilista stesso non frena di colpo, o sterza all’improvviso per evitare l’immane tragedia che di lì a poco sarebbe potuta accadere. Solamente alla fine di tutto, quando l’auto si è fermata, allora ci si può muovere e scappare via senza farsi vedere. Terribile incidente a Latina, li manda fuori strada e fugge: morta una donna di 75 anni La follia del Planking Challenge anche in Italia Una ‘ragazzata’ è dir poco. Non è un atto goliardico, ma forse solamente l’ennesimo prolungamento del cosiddetto narcisismo virtuale che i social, se mal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Un roulette russa dove in ballo c’è lastessa: ci si sdraia sull’asfalto, di notte, e con i nervi a fior di pelle si attende che passino le auto proprio in corrispondenza del proprio corpo. Bisogna resistere, e non muoversi, finché l’automobilista stesso non frena di colpo, o sterza all’improvviso per ere l’immane tragedia che di lì a poco sarebbe potuta accadere. Solamente alla fine di tutto, quando l’auto si è fermata, allora ci si può muovere e scappare via senza farsi vedere. Terribile incidente a Latina, li manda fuori strada e fugge: morta una donna di 75 anni Ladelanche in Italia Una ‘ragazzata’ è dir poco. Non è un atto goliardico, ma forse solamente l’ennesimo prolungamento del cosiddetto narcisismo virtuale che i, se mal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Rischiare la vita per un selfie estremo: l’ennesima follia social si chiama ”Planking Challenge” - Kionne16 : RT @Sejev9: Dio, ti prego, di proteggere i miei cugini Vova e Dima. Loro lottano anche per il mio futuro come ha fatto Aleshka. Spero di ve… - SilvanaColomb10 : RT @Sejev9: Dio, ti prego, di proteggere i miei cugini Vova e Dima. Loro lottano anche per il mio futuro come ha fatto Aleshka. Spero di ve… - AdrianoTolomio : Storie di Termini rischiare la vita e vedere la morte - ste_ivan85 : @NewsBattaglie Per essere credibile, in guerra, devi rischiare la vita -