Rimini, spunta il murales di un uomo che allatta. Lega all’attacco, ma il sindaco difende l’opera: «Mostra il magico mistero della paternità» (Di lunedì 3 aprile 2023) «In quella figura maschile che allatta al seno vedo il magico mistero della paternità». Con queste parole il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, risponde alle polemiche scoppiate dopo l’apparizione di un murales con un uomo che allatta. A sollevare la questione è stato il consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecchi, che ha definito l’opera come il «frutto della peggior ideologia perversa transfemminista». E si è poi rivolto al sindaco chiedendo: «È stata concessa una qualche autorizzazione per compiere queste provocazioni? Chi imbratta resta impunito e legittimato da un comportamento lassista. Credo proprio che ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) «In quella figura maschile cheal seno vedo il». Con queste parole ildi, Jamil Sadegholvaad, risponde alle polemiche scoppiate dopo l’apparizione di uncon unche. A sollevare la questione è stato il consigliere regionale, Matteo Montevecchi, che ha definitocome il «fruttopeggior ideologia perversa transfemminista». E si è poi rivolto alchiedendo: «È stata concessa una qualche autorizzazione per compiere queste provocazioni? Chi imbratta resta impunito e legittimato da un comportamento lassista. Credo proprio che ...

