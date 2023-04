Rifugiato dalla Siria, viene eletto sindaco in un paese in Germania: la vittoria di Ryyan Alshebl (Di lunedì 3 aprile 2023) Si è presentato alle elezioni come indipendente e ha vinto con il 55,4% dei voti. Un risultato che fino a pochi anni fa per Ryyan Alshebl, 29 anni, era a dir poco impensabile. La sua, infatti, è una storia di fuga dalla guerra in Siria, suo paese d’origine. Nel 2015 se n’è andato, arrivando a Lesbo come altre decine di migliaia di migranti a bordo di un gommone, per poi fermarsi in Germania. E ora è stato eletto sindaco del villaggio di Ostelsheim, 2.500 abitanti, nel Baden-Wuerttemberg. Come riporta Zdf, il neo-sindaco ha descritto l’esperienza della campagna elettorale come “estremamente positiva”, sostenendo che il villaggio di “Ostelsheim ha dato un segno di tolleranza e apertura a tutta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Si è presentato alle elezioni come indipendente e ha vinto con il 55,4% dei voti. Un risultato che fino a pochi anni fa per, 29 anni, era a dir poco impensabile. La sua, infatti, è una storia di fugaguerra in, suod’origine. Nel 2015 se n’è andato, arrivando a Lesbo come altre decine di migliaia di migranti a bordo di un gommone, per poi fermarsi in. E ora è statodel villaggio di Ostelsheim, 2.500 abitanti, nel Baden-Wuerttemberg. Come riporta Zdf, il neo-ha descritto l’esperienza della campagnarale come “estremamente positiva”, sostenendo che il villaggio di “Ostelsheim ha dato un segno di tolleranza e apertura a tutta la ...

