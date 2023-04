Riforme, FdI: «Patto per la Terza Repubblica. La sinistra non tema il presidenzialismo» (Di lunedì 3 aprile 2023) Un Patto per il presidenzialismo. Per ammodernare l’architettura costituzionale della Repubblica e anche per lasciare alla sinistra il ruolo di arcigna guardiana del passato che non passa. A rilanciarlo, Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Non possiamo vivere legati a fantasmi del passato ma dobbiamo lanciare un Patto con le forze responsabili per realizzare la Terza Repubblica», è la proposta dell’esponente di FdI. Del resto, ricorda, l’Italia si è già dotato di sistemi elettorali di conio presidenzialista sia per i sindaci sia per i presidente di Regione. Manca, appunto, il livello più alto, quello del capo dello Stato. Antoniozzi: «L’opposizione abbandoni i suoi pregiudizi» «Siamo una democrazia matura, che elegge direttamente ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Unper il. Per ammodernare l’architettura costituzionale dellae anche per lasciare allail ruolo di arcigna guardiana del passato che non passa. A rilanciarlo, Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Non possiamo vivere legati a fantasmi del passato ma dobbiamo lanciare uncon le forze responsabili per realizzare la», è la proposta dell’esponente di FdI. Del resto, ricorda, l’Italia si è già dotato di sistemi elettorali di conio presidenzialista sia per i sindaci sia per i presidente di Regione. Manca, appunto, il livello più alto, quello del capo dello Stato. Antoniozzi: «L’opposizione abbandoni i suoi pregiudizi» «Siamo una democrazia matura, che elegge direttamente ...

