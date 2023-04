Riforma Fisco | Meloni | Obiettivo è abbassare le tasse a tutti

(Di lunedì 3 aprile 2023) (Agenzia Vista) Verona, 03 aprile 2023 "Nessuno mi toglie dalla testa che anche per combattere l'evasione fiscale l'approccio migliore siale, semplificare la burocrazia e creare un rapporto migliore tra Stato e cittadino. Tutto il lavoro fatto in questi anni alla fine ha mantenuto sempre un divario tra quello che dovrebbe essere pagato e quello effettivamente pagato a circa 100 miliardi di euro, probabilmente bisogna tentare un altro approccio". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgiaparlando con i giornalisti, a margine della visita a Vinitaly. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Dopo 50 anni dall’ultima riforma, arriva la svolta che l’Italia attendeva: un fisco completamente nuovo, uno Stat… - marattin : La #DelegaFiscale è basata su quella Draghi, ma con alcune aggiunte da spot elettorale di basso livello. Chiederemo… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #29marzo: codice #appalti, via libera alla riforma; senza gara… - Filippo35109455 : RT @FratellidItalia: ?? Dopo 50 anni dall’ultima riforma, arriva la svolta che l’Italia attendeva: un fisco completamente nuovo, uno Stato p… - Vito_Cipolla : RT @FratellidItalia: ?? Dopo 50 anni dall’ultima riforma, arriva la svolta che l’Italia attendeva: un fisco completamente nuovo, uno Stato p… -

La posizione della confederazione europea professionisti e imprese sui recenti provvedimenti del governo a proposito di superbonus, equo compenso eTale sistema di calcolo è stato introdotto per la prima volta con la legge numero 297 del 1982 inall'articolo 2120 del Codice Civile. Da allora, le quote di TFR di ogni singolo lavoratore ...... dopo anni in cui ilitaliano è stato contraddistinto da burocrazia ed eccessi di adempimenti. Sono numerose anche le proposte dei giovani commercialisti sul tema dellafiscale, dalle ...

Riforma fiscale e previdenza: le novità della legge delega Fiscoetasse

"Nessuno mi toglie dalla testa che anche per combattere l'evasione fiscale l'approccio migliore sia abbassare le tasse, semplificare la burocrazia e creare un rapporto migliore tra Stato e cittadino.Bonus, fisco, PNRR: le sfide del Governo Nella riforma fiscale è allo studio un sistema di “bonus per chi è in regola con le tasse”. Secondo il viceministro Economia e Finanze Maurizio Leo, annuncia ...