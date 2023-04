Rifiuti a Roma, il Campidoglio cambia le regole sulla Tari: cosa cambia per i cittadini (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma – La Giunta Capitolina ha approvato la delibera con il nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (Tari)” al fine di adeguarla al modificato quadro normativo e proseguire nell’opera di semplificazione del rapporto tra cittadini e Amministrazione, rafforzando contestualmente la capacità di riscossione e di lotta alle forme di evasione fiscale. In particolare, si interviene sulle modalità di pagamento, inserendo la possibilità che dal 2024 il versamento possa avvenire in tre rate (con scadenza 30 aprile; 31 agosto e 30 novembre), anziché in due come oggi. Introdotta anche la possibilità per il contribuente di provvedere al versamento anche in un’unica soluzione annuale (entro il 30 aprile) attraverso un unico invio completo di avviso di pagamento e di tutti gli allegati e i modelli di pagamento ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023)– La Giunta Capitolina ha approvato la delibera con il nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui)” al fine di adeguarla al modificato quadro normativo e proseguire nell’opera di semplificazione del rapporto trae Amministrazione, rafforzando contestualmente la capacità di riscossione e di lotta alle forme di evasione fiscale. In particolare, si interviene sulle modalità di pagamento, inserendo la possibilità che dal 2024 il versamento possa avvenire in tre rate (con scadenza 30 aprile; 31 agosto e 30 novembre), anziché in due come oggi. Introdotta anche la possibilità per il contribuente di provvedere al versamento anche in un’unica soluzione annuale (entro il 30 aprile) attraverso un unico invio completo di avviso di pagamento e di tutti gli allegati e i modelli di pagamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lamescolanza : Stop allo smart working per i lavoratori di Ama. La decisione della partecipata dei rifiuti è stata comunicata ai p… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Rifiuti a Roma, il Campidoglio cambia le regole sulla Tari: cosa cambia per i cittadini - angelo_perfetti : Rifiuti a Roma, il Campidoglio cambia le regole sulla Tari: cosa cambia per i cittadini - Roma : ?? Approvato il nuovo regolamento #TARI per adeguare la tassa sui rifiuti al nuovo quadro normativo e al fine di sem… - ultimo1973 : RT @FraLeoncini: In Campidoglio la maggioranza boccia il nostro ordine del giorno a sostegno del termovalorizzatore di Roma. Intanto in cit… -