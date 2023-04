'Retegui, si fa avanti l'Eintracht per l'attaccante di Mancini' (Di lunedì 3 aprile 2023) BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dopo la convocazione dell' Italia di Roberto Mancini e le due prime partite con la maglia azzurra, a segno sia contro Inghilterra che Malta, Mateo Retegui ha scatenato l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 aprile 2023) BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dopo la convocazione dell' Italia di Robertoe le due prime partite con la maglia azzurra, a segno sia contro Inghilterra che Malta, Mateoha scatenato l'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : '#Retegui, si fa avanti l'Eintracht per l'attaccante di Mancini': Secondo quanto riportato dai media argentini, i t… - Ric_c4rdo : - idrocarburIover : RT @smgii1908: L'importanza di avere la punta che attacca la profondità, quando vai in difficoltà eludi il pressing e lanci in avanti. Stas… - heyjude_90 : RT @smgii1908: L'importanza di avere la punta che attacca la profondità, quando vai in difficoltà eludi il pressing e lanci in avanti. Stas… - sierolone : RT @smgii1908: L'importanza di avere la punta che attacca la profondità, quando vai in difficoltà eludi il pressing e lanci in avanti. Stas… -

'Retegui, si fa avanti l'Eintracht per l'attaccante di Mancini' BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dopo la convocazione dell' Italia di Roberto Mancini e le due prime partite con la maglia azzurra, a segno sia contro Inghilterra che Malta, Mateo Retegui ha scatenato l'interesse di numerosi club europei per la prossima sessione di mercato. L'attaccante del Tigre ha parecchi estimatori in Serie A (Inter su tutti), ma secondo quanto riportato ... Futuro Retegui: l'Eintracht Francoforte preme, ma il giocatore vuole l'Inter La più interessata sarebbe l' Eintracht Francoforte che starebbe portando avanti la corte al ... Secondo quanto riportato da Sky Sport DE , sarebbero settimane calde per il futuro di Mateo Retegui. Il ... "Balotelli è un capitolo chiuso": Mancini sulla mancanza di attaccanti Come abbiamo visto sul Giornale.it , il ct di Jesi ha recentemente convocato Mateo Retegui ... " Abbiamo tutte le qualità per andare avanti ". BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dopo la convocazione dell' Italia di Roberto Mancini e le due prime partite con la maglia azzurra, a segno sia contro Inghilterra che Malta, Mateoha scatenato l'interesse di numerosi club europei per la prossima sessione di mercato. L'attaccante del Tigre ha parecchi estimatori in Serie A (Inter su tutti), ma secondo quanto riportato ...La più interessata sarebbe l' Eintracht Francoforte che starebbe portandola corte al ... Secondo quanto riportato da Sky Sport DE , sarebbero settimane calde per il futuro di Mateo. Il ...Come abbiamo visto sul Giornale.it , il ct di Jesi ha recentemente convocato Mateo... " Abbiamo tutte le qualità per andare". "Retegui, si fa avanti l'Eintracht per l'attaccante di Mancini" Corriere dello Sport "Retegui, si fa avanti l'Eintracht per l'attaccante di Mancini" BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dopo la convocazione dell'Italia di Roberto Mancini e le due prime partite con la maglia azzurra, a segno sia contro Inghilterra che Malta, Mateo Retegui ha scatenato ... Futuro Retegui: l’Eintracht Francoforte preme, ma il giocatore vuole l’Inter Roberto Mancini ha mostrato il talento grezzo di Mateo Retegui ed ora è pronto ad assistere ad una ... La più interessata sarebbe l’Eintracht Francoforte che starebbe portando avanti la corte al ... BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dopo la convocazione dell'Italia di Roberto Mancini e le due prime partite con la maglia azzurra, a segno sia contro Inghilterra che Malta, Mateo Retegui ha scatenato ...Roberto Mancini ha mostrato il talento grezzo di Mateo Retegui ed ora è pronto ad assistere ad una ... La più interessata sarebbe l’Eintracht Francoforte che starebbe portando avanti la corte al ...