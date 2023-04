Resta con me, video intervista ad Antonio Milo: «Salvatore Ciullo maschera corazzata, ma dall’animo buono» (Di lunedì 3 aprile 2023) La nostra video intervista ad Antonio Milo, tra i protagonisti della nuova serie Resta con me nei panni dell’agente dell’UDIN Salvatore Ciullo, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostra video intervista ad Antonio Milo, tra i protagonisti della nuova serie Resta con me (leggi la nostra recensione) nei panni dell’agente dell’UDIN Salvatore Ciullo. Diretta da Monica Vullo e con un cast che comprende anche Francesco Arca, Laura Adriani, Mario Di Leva, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Maria Pia Calzone, Amedeo Gullà, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese, Resta con me è in onda dal 19 febbraio su Rai1. Guarda ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) La nostraad, tra i protagonisti della nuova seriecon me nei panni dell’agente dell’UDIN, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostraad, tra i protagonisti della nuova seriecon me (leggi la nostra recensione) nei panni dell’agente dell’UDIN. Diretta da Monica Vullo e con un cast che comprende anche Francesco Arca, Laura Adriani, Mario Di Leva, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Maria Pia Calzone, Amedeo Gullà, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese,con me è in onda dal 19 febbraio su Rai1. Guarda ...

