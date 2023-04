Resta con me, video intervista ad Angela Ciaburri, Claudia Tranchese e Chiara Celotto (Di lunedì 3 aprile 2023) La nostra video intervista ad Angela Ciaburri, Claudia Tranchese e Chiara Celotto, nel cast della nuova serie Resta con me nei panni di rispettivamente di Alessia Spada, Ilaria D’Angelo e Linda Fiore, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostra video intervista ad Angela Ciaburri, Claudia Tranchese e Chiara Celotto, nel cast della nuova serie Resta con me (leggi la nostra recensione) nei panni di rispettivamente di Alessia Spada, Ilaria D’Angelo e Linda Fiore. Diretta da Monica Vullo e con un cast che comprende anche Francesco Arca, Laura Adriani, Antonio Milo, Mario Di Leva, Arturo ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) La nostraad, nel cast della nuova seriecon me nei panni di rispettivamente di Alessia Spada, Ilaria D’Angelo e Linda Fiore, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostraad, nel cast della nuova seriecon me (leggi la nostra recensione) nei panni di rispettivamente di Alessia Spada, Ilaria D’Angelo e Linda Fiore. Diretta da Monica Vullo e con un cast che comprende anche Francesco Arca, Laura Adriani, Antonio Milo, Mario Di Leva, Arturo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Ascolti TV | Domenica 2 aprile 2023· Resta con Me (19.3% – 3,4 mln) domina contro i Record (14.3% – 2,2 mln), Faz… - martinoloiacono : Augias a La Stampa: la sinistra ha sempre avuto l’egemonia [nel campo della cultura] e anche ora la differenza con… - CarloCalenda : Sulla giustizia una costante dei 5S è essere giustizialisti solo con gli altri. ?@c_appendino? è condannata per omi… - transformers356 : @juventusfc Resta con noi cavallo pazzo - lentefesb : @negrialbe non resta un esempio di forza a chi ha fallito con la forza dell'esempio? -