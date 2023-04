Resta con me: trama e anticipazioni 3 aprile 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) Resta con me torna stasera in tv domenica 3 aprile 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Resta con me – episodio 15. Il colpo esploso da Diego, per fortuna, manca Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena, che diventa presto virale. Lui e Paola perdono così la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. Proseguono le ricerche sulla banda della lancia termica e, nel frattempo, si allontana il sospetto iniziale che a fornire informazioni ai suoi membri fosse Stefano, un giovane agente improvvisamente scomparso. Resta con me – episodio 16. Alessandro continua a ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 3 aprile 2023)con me torna stasera in tv domenica 3in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAcon me – episodio 15. Il colpo esploso da Diego, per fortuna, manca Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena, che diventa presto virale. Lui e Paola perdono così la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. Proseguono le ricerche sulla banda della lancia termica e, nel frattempo, si allontana il sospetto iniziale che a fornire informazioni ai suoi membri fosse Stefano, un giovane agente improvvisamente scomparso.con me – episodio 16. Alessandro continua a ...

