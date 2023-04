Resta con me, trama: cast e anticipazioni dell'ultima puntata, stasera 3 aprile su Rai 1 (Di lunedì 3 aprile 2023) stasera 3 aprile su Rai 1 torna Resta con me, ultima puntata della fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni: anticipazioni, trama e cast. stasera 3 aprile su Rai 1 in prima serata va in onda l'ultima puntata di Resta con me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni. Il poliziesco procedural, vede l'attore vestire i panni del vicequestore Alessandro Scuderi. Nell'episodio in onda oggi, Alessandro e Paola perdono la custodia di Diego. trama dell'ottava ed ultima puntata puntata Il colpo esploso da Diego, per fortuna, manca Tarek. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023)su Rai 1 tornacon me,a fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni:su Rai 1 in prima serata va in onda l'dicon me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni. Il poliziesco procedural, vede l'attore vestire i panni del vicequestore Alessandro Scuderi. Nell'episodio in onda oggi, Alessandro e Paola perdono la custodia di Diego.'ottava edIl colpo esploso da Diego, per fortuna, manca Tarek. ...

