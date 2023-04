Resta con me streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata, 3 aprile (Di lunedì 3 aprile 2023) Stasera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava e ultima puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La fiction, come detto, va in onda la domenica o lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Resta con me streaming live Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) Stasera, lunedì 32023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava e ultimadicon me, la nuova fiction Raida Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva.con me intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La fiction, come detto, va in onda la domenica o lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.con melive Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live ...

