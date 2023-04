Resta con me: le anticipazioni dell'ultima puntata (Di lunedì 3 aprile 2023) Per il vice questore Scudieri è arrivato il momento della resa dei conti, su tutti i fronti: non solo capirà chi è la talpa in Questura che sabato la sue indagini sulla "banda della lancia termica" ma anche il pericolo di perdere per sempre Diego lo obbligherà a delle scelte inaspettate. Si annuncia ad alto tasso di colpi di scena l'ultima puntata di Resta con me, la serie di Rai1 con Francesco Arca, Laura Adriani e Maria Pia Calzone, ideata da Maurizio De Giovanni e diretta da Monica Vullo, che potrebbe avere una seconda stagione nonostante gli ascolti non esaltanti. Ecco cos'accadrà nell'ottavo episodio, quello conclusivo, in onda lunedì 3 aprile. Resta con me, le anticipazioni dell'ultima ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 aprile 2023) Per il vice questore Scudieri è arrivato il momentoa resa dei conti, su tutti i fronti: non solo capirà chi è la talpa in Questura che sabato la sue indagini sulla "bandaa lancia termica" ma anche il pericolo di perdere per sempre Diego lo obbligherà ae scelte inaspettate. Si annuncia ad alto tasso di colpi di scena l'dicon me, la serie di Rai1 con Francesco Arca, Laura Adriani e Maria Pia Calzone, ideata da Maurizio De Giovanni e diretta da Monica Vullo, che potrebbe avere una seconda stagione nonostante gli ascolti non esaltanti. Ecco cos'accadrà nell'ottavo episodio, quello conclusivo, in onda lunedì 3 aprile.con me, le...

