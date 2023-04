Resta con me | la finale del Grande Fratello Vip o Report? La tv del 3 aprile

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 aprile 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 3su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “con me”, con Francesco Arca. Il colpo esploso da Diego, per fortuna, manca Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena, che diventa presto virale. Lui e Paola perdono così la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. Proseguono le ricerche sulla “banda della lancia termica” e si allontana il sospetto iniziale che la talpa fosse Stefano, un giovane agente improvvisamente scomparso. Alessandro continua a indagare e intuisce che la banda sta preparando un colpo ancora più grosso degli altri ma, durante l’operazione che li avrebbe smascherati, riescono comunque a svaligiare il caveau del Tribunale. Questa volta però, Alessandro scopre la vera identità della talpa all’interno della Squadra Mobile. Su RaiDue alle 21.20 ...