Resta con me 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione (Di lunedì 3 aprile 2023) Sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori la serie tv di successo di Rai 1 Resta con me, quella che vede sullo sfondo la città di Napoli e che ha come protagonista Francesco Arca, nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri. Tra spie in Questura, banda di ladri da rintracciare, storie d’amore e allontanamenti, la fiction sta collezionando un record di ascolti dopo l’altro e stasera andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata. Proprio per questo, ora che siamo agli sgoccioli e in dirittura d’arrivo, la domanda dei fan è una: ci sarà la seconda stagione? Ecco cosa sappiamo. Si farà la seconda stagione di Resta con me con Francesco Arca? Resta con me è una serie tv ideata da Maurizio De Giovanni e ha veramente appassionato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori la serie tv di successo di Rai 1con me, quella che vede sullo sfondo la città di Napoli e che ha come protagonista Francesco Arca, nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri. Tra spie in Questura, banda di ladri da rintracciare, storie d’amore e allontanamenti, la fiction sta collezionando un record di ascolti dopo l’altro e stasera andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata. Proprio per questo, ora che siamo agli sgoccioli e in dirittura d’arrivo, la domanda dei fan è una: ci sarà la? Ecco cosa sappiamo. Siladicon me con Francesco Arca?con me è una serie tv ideata da Maurizio De Giovanni e ha veramente appassionato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milafiordalisi : #telese ritiene inquietante che a palermo si facciano festini con sesso e droga. Ne abbiamo sentite di ogni in tutt… - CarloCalenda : Sulla giustizia una costante dei 5S è essere giustizialisti solo con gli altri. ?@c_appendino? è condannata per omi… - mirkonicolino : (#GdS) #Pirlo: '#Juventus? Con il club i rapporti sono buoni. Sento alcuni dei dirigenti rimasti e ho anche visto A… - CorriereCitta : Resta con me 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione #RestaConMe - Ecatetriformis : @Justinghiandone E' la concezione della 'sinistra' esportata dai dem USA. Puro fascismo infiocchettato con qualche… -