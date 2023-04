Resta con Me 2 ci sarà? Il finale della prima stagione darà tutte le risposte ai fan (Di lunedì 3 aprile 2023) Resta con Me 2 ci sarà oppure no? Le risposte potrebbero arrivare già nelle prossime ore con la messa in onda del finale della prima stagione prevista proprio per oggi, 3 aprile, nel prime time di Rai1. Il percorso di Alessandro è giunto al termine ma i fan sperano davvero di poter rivedere i protagonisti della fiction in una seconda stagione ma naturalmente il futuro sarà legato al finale in onda oggi. Il punto centrale rimane ancora la questione talpa, riuscirà il protagonista interpretato da Francesco Arca a trovare la verità e risolvere il giallo che ha distrutto la sua famiglia? I presupposti per aggiungere nuovi pezzi al puzzle già intricato ci sono già e siamo sicuri che negli ultimi episodi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023)con Me 2 cioppure no? Lepotrebbero arrivare già nelle prossime ore con la messa in onda delprevista proprio per oggi, 3 aprile, nel prime time di Rai1. Il percorso di Alessandro è giunto al termine ma i fan sperano davvero di poter rivedere i protagonistifiction in una secondama naturalmente il futurolegato alin onda oggi. Il punto centrale rimane ancora la questione talpa, riuscirà il protagonista interpretato da Francesco Arca a trovare la verità e risolvere il giallo che ha distrutto la sua famiglia? I presupposti per aggiungere nuovi pezzi al puzzle già intricato ci sono già e siamo sicuri che negli ultimi episodi ...

