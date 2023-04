Repubblica – Napoli, Spalletti ora deve dimostrare di non essere stato autolesionistico (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Napoli perde con il Milan, la squadra di Luciano Spalletti è apparsa totalmente fuori forma e senza energie. Il tonfo del Napoli è di quelli pesanti: 4 gol incassati dal Milan che ha letteralmente dominato la partita, senza permettere al Napoli di fare nulla. Bennaccer e Tonali si sono presi il centrocampi, Brahim Diaz e Leao hanno incantato in attacco, lì dove Saelemaekers si è inventato slalomista della domenica, infilandosi nell’incredula difesa partenopea. Napoli-Milan 0-4: il commento di Repubblica La mazza è di quelle toste. Spalletti ha detto che la Champions League accenderà il faro giusto, ma non mancano le critiche al tecnico toscano. Ecco quanto scrive nel suo editoriale Antonio Corbo: “Non basta l’assenza di Osimhen per spiegare lo sconcerto di un gruppo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilperde con il Milan, la squadra di Lucianoè apparsa totalmente fuori forma e senza energie. Il tonfo delè di quelli pesanti: 4 gol incassati dal Milan che ha letteralmente dominato la partita, senza permettere aldi fare nulla. Bennaccer e Tonali si sono presi il centrocampi, Brahim Diaz e Leao hanno incantato in attacco, lì dove Saelemaekers si è inventato slalomista della domenica, infilandosi nell’incredula difesa partenopea.-Milan 0-4: il commento diLa mazza è di quelle toste.ha detto che la Champions League accenderà il faro giusto, ma non mancano le critiche al tecnico toscano. Ecco quanto scrive nel suo editoriale Antonio Corbo: “Non basta l’assenza di Osimhen per spiegare lo sconcerto di un gruppo ...

