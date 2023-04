Repubblica e La Stampa la sparano su un vertice Mattarella-Draghi. Il Colle le sbertuccia (Di lunedì 3 aprile 2023) Nuova figura barbina per Repubblica e La Stampa che sono riuscite non solo a farsi smentire, ma anche a farsi un tantino canzonare dal Quirinale. Entrambe le testate hanno proposto un retroscena su presunti incontri di Sergio Mattarella con Mario Draghi e Paolo Gentiloni sul tema del Pnrr, che si sarebbero tenuti alla vigilia dell’incontro ufficiale che il presidente della Repubblica ha avuto con il premier Giorgia Meloni. Ricostruzione che il Colle ha definito “decisamente fantasiosa”, chiarendo di averla accolta con “un divertito stupore”. Il Quirinale: “Divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa” “Al Quirinale si registra un divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa fatta da diversi quotidiani sugli incontri del Presidente della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Nuova figura barbina pere Lache sono riuscite non solo a farsi smentire, ma anche a farsi un tantino canzonare dal Quirinale. Entrambe le testate hanno proposto un retroscena su presunti incontri di Sergiocon Marioe Paolo Gentiloni sul tema del Pnrr, che si sarebbero tenuti alla vigilia dell’incontro ufficiale che il presidente dellaha avuto con il premier Giorgia Meloni. Ricostruzione che ilha definito “decisamente fantasiosa”, chiarendo di averla accolta con “un divertito stupore”. Il Quirinale: “Divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa” “Al Quirinale si registra un divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa fatta da diversi quotidiani sugli incontri del Presidente della ...

