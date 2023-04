Report e i mafiosi al 41 bis iscritti all’università: «Tutti studenti modello con libretti da 30 e lode» – Il video (Di lunedì 3 aprile 2023) La puntata di Report di stasera parlerà dei tanti boss di Cosa Nostra attualmente iscritti all’università. E di come siano diventati, con il 41 bis, studenti modello. Anche se l’iscrizione agli atenei pare che sia stata utilizzata in primo luogo per chiedere trasferimenti rispetto alle carcere oggi frequentate dai mafiosi. Il pubblico ministero Sebastiano Ardita, già direttore generale del dipartimento detenuti del Dap, lo spiega ai microfoni della trasmissione di Rai 3: «I boss mantenevano delle iscrizioni in sedi universitarie molto distanti da quelle in cui si trovava il carcere. Fino a 2 mila chilometri di distanza». Ma l’elenco dei mafiosi accademici, di cui parla oggi Il Fatto Quotidiano, è vasto e illustri. April 1, 2023 Tra questi c’è Pietro Aglieri, ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) La puntata didi stasera parlerà dei tanti boss di Cosa Nostra attualmente. E di come siano diventati, con il 41 bis,. Anche se l’iscrizione agli atenei pare che sia stata utilizzata in primo luogo per chiedere trasferimenti rispetto alle carcere oggi frequentate dai. Il pubblico ministero Sebastiano Ardita, già direttore generale del dipartimento detenuti del Dap, lo spiega ai microfoni della trasmissione di Rai 3: «I boss mantenevano delle iscrizioni in sedi universitarie molto distanti da quelle in cui si trovava il carcere. Fino a 2 mila chilometri di distanza». Ma l’elenco deiaccademici, di cui parla oggi Il Fatto Quotidiano, è vasto e illustri. April 1, 2023 Tra questi c’è Pietro Aglieri, ...

