Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudia48918092 : RT @kiara86769608: “Quando esce dal colloquio lei mi chiama, ci vediamo e le faccio entrare io in qualche modo, le metto in quaderno, un mo… - Sirbone45 : RT @CeresaRaffaele: Il figlio di Bruno Vespa intercettato con la moglie di Totò Cuffaro:Quelle carte le le faccio entrare io a Rebibbia,ho… - MarcoBenatti_ : RT @CeresaRaffaele: Il figlio di Bruno Vespa intercettato con la moglie di Totò Cuffaro:Quelle carte le le faccio entrare io a Rebibbia,ho… - Linux_1974 : RT @CeresaRaffaele: Il figlio di Bruno Vespa intercettato con la moglie di Totò Cuffaro:Quelle carte le le faccio entrare io a Rebibbia,ho… - annamar_65 : RT @CeresaRaffaele: Il figlio di Bruno Vespa intercettato con la moglie di Totò Cuffaro:Quelle carte le le faccio entrare io a Rebibbia,ho… -

La puntata didiparlerà dei tanti boss di Cosa Nostra attualmente iscritti all'università. E di come siano diventati, con il 41 bis , studenti modello. Anche se l'iscrizione agli atenei pare che sia ...INTRATTENIMENTO Su Rai Due dalle 21.20 tornatutto è possibile. Il meglio dell'ultima ... ATTUALITA' Su Rai Tre dalle 21.20. Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del ..."Siamo entusiasti del risultato di", ha affermato Jonathan Crockett , Presidente di Phillips Asia, "l'energia positiva e l'entusiasmo che abbiamo visto a Hong Kong durante la settimana dell'...

Report, da stasera in tv le nuove puntate: le anticipazioni Today.it

Ecco la guida tv e la programmazione di stasera lunedì 3 aprile 2023 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:30, ci sarà la serie tv con Francesco Arca Resta con me. Su Rai Due, dalle 21:20, ci ...Per la prima serata in tv, lunedì 3 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Resta con me”, con Francesco Arca. Il colpo esploso da Diego, per fortuna, manca Tarek. Alessandro fa sparire ...