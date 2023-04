Rendez-vous: incontro Francia e Italia per nuove produzioni cinematografiche (Di lunedì 3 aprile 2023) Francia E Italia – incontro TRA ISTITUZIONI E PROFESSIONISTI DEL CINEMA UNA TAVOLA ROTONDA PER DISCUTERE STRATEGIE E COLLABORAZIONI In occasione della 13ª edizione del Festival Rendez-vous con il nuovo cinema francese, Unifrance, Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e l’Institut Français Italia hanno organizzato una tavola rotonda, per discutere lo stato delle collaborazioni franco-Italiane in campo cinematografico. Nella splendida cornice dell’Ambasciata di Francia in Italia a Palazzo Farnese, a fare il punto sull’andamento del fondo di coproduzione bilaterale Italia-Francia, riflettere su nuove prospettive di cooperazione, e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)TRA ISTITUZIONI E PROFESSIONISTI DEL CINEMA UNA TAVOLA ROTONDA PER DISCUTERE STRATEGIE E COLLABORAZIONI In occasione della 13ª edizione del Festivalcon il nuovo cinema francese, Unifrance, Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e l’Institut Françaishanno organizzato una tavola rotonda, per discutere lo stato delle collaborazioni franco-ne in campo cinematografico. Nella splendida cornice dell’Ambasciata diina Palazzo Farnese, a fare il punto sull’andamento del fondo di coproduzione bilaterale, riflettere suprospettive di cooperazione, e ...

