Renault | “motore termico finito” Ma la joint venture con Geely e Aramco ne produrrà 5 milioni l’anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Lo stallo sullo stop del 2035 alla vendita di motori termici alimentati a carburanti di derivazione fossile è stato superato solo pochi giorni fa, con l’apertura di Bruxelles alle benzine sintetiche (anche se, probabilmente, la discussione terrà banco pure nei prossimi mesi, col tema dei biocarburanti). Tuttavia, nei giorni che precedevano l’accordo e in quelli immediatamente successivi allo stesso, non sono mancate le dichiarazioni ufficiali dei pezzi da novanta dell’industria automotive e non solo. Fra questi va segnalata la netta presa di posizione da parte di Jim Rowan, ceo di Volvo, azienda di proprietà dei cinesi del gruppo, fra i principali sostenitori (e beneficiari) della svolta elettrica europea. Rowan, nei giorni del braccio di ferro fra Germania, Italia e Parlamento Europeo, scriveva su LinkedIn: “scorso, i Governi dell’Ue e il ...