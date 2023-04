(Di lunedì 3 aprile 2023) In campoquesta sera alle 20:30 per il match del lunedì della Serie C. Le due squadre si affrontano per la 35esima giornata di campionato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... storiainter : Il Calcio in TV oggi 3 aprile 2023 Empoli - Lecce (ore 18:30 DAZN/SKY) Renate - Lecco (ore 20:30 RAI Sport) Sassuo… - sportli26181512 : Feralpisalò, la B è a un passo. Poker del Pescara di Zeman. Vince anche Delio Rossi: Feralpisalò, la B è a un passo… - GazzettinoL : Serie C Girone A 1-0 ProVercelli-Arzignano 1-3 Juventus NG-Feralpisalò 0-2 Albinoleffe-Mantova 1-2 Novara-Perg… - filadelfo72 : Orario posticipo Renate-Lecco e tutti i risultati finali di Serie C, 35esima giornata - RisparmioG : Orario posticipo Renate-Lecco e tutti i risultati finali di Serie C, 35esima giornata -

scenderanno in campo questa sera, lunedì 3 aprile 2023 alle ore 20:30 per la 35esima giornata del campionato di Serie C Girone A . Gara che si annuncia molto interessante tra le due ...La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023 . I padroni di casa sono tornati al successo nello scorso turno contro il Padova e ...Si gioca il posticipo della trentacinquesima giornata del Girone A di Serie C:. I padroni di casa vengono dal successo casalingo per 2 - 0 contro il Padova e sono ottavi a quota 49, ...

Renate-Lecco, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

In campo Renate a Lecco questa sera alle 20:30 per il match del lunedì della Serie C. Le due squadre si affrontano per la 35esima giornata di campionato.La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Lecco, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023 ...