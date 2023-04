Regionali in FVG, Fedriga “Un onore essere primo governatore rieletto” (Di lunedì 3 aprile 2023) TRIESTE (ITALPRESS) – “Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione.Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perchè sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini”. Lo ha detto oggi il presidente uscente Massimiliano Fedriga a seguito dei dati delle elezioni Regionali che gli attribuiscono una vittoria certa. “Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente – ha detto ancora Fedriga – rappresenta un orgoglio e uno sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente al fine di conseguire gli obiettivi del nostro programma”. Infine Fedriga ha inteso ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) TRIESTE (ITALPRESS) – “Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione.Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perchè sono ildi questa regione adai cittadini”. Lo ha detto oggi il presidente uscente Massimilianoa seguito dei dati delle elezioniche gli attribuiscono una vittoria certa. “Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente – ha detto ancora– rappresenta un orgoglio e uno sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente al fine di conseguire gli obiettivi del nostro programma”. Infineha inteso ...

